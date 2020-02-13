بينهم أجانب.. الأردن يعزل 37 شخصاً للاشتباه في كورونا

نُقِل 37 شخصاً دخلوا الأردن خلال اليومين الماضيين إلى وحدة الحجر الصحي بمستشفى البشير في العاصمة عمّان، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن الدكتور عدنان إسحاق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، أنَّ وحدة العزل الصحي في مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم أردنيون وصينيون، احترازياً للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

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وأشار إلى أنَّ حالات الاشتباه نُقِلت فوراً من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوماً (فترة حضانة المرض) للتأكد من سلامتهم.

وأضاف أنَّ الزيارة من ذويهم ومعارفهم مُنِعت عن المشتبه بهم تماماً كإجراء احترازي، لافتاً إلى أنَّ وحدة الحجر الصحي استقبلت منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا 147 حالة اشتباه حتى الآن.

وأكد إسحاق أن وزارة الصحة تطبّق إجراءات لمنع دخول فيروس كورونا إلى الأردن بكل صرامة ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه، وأن الاردن لا يزال خالٍ من الفيروس.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات الصينية أن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في أنحاء البلاد بلغ 59804 حالة، كما تم تسجيل 1367 حالة وفاة، وسجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.