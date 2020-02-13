تجنبا لـ"كورونا".. 11 خطوة لغسل اليدين بشكل صحيح

أكدت الدراسات التي أجريت مؤخراً بعد ظهور فيروس كورونا الجديد، أن من بين أهم الأمور التي يمكن القيام بها للحد من انتشاره الاهتمام بنظافة اليدين.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قال خبراء بوزارة الصحة البريطانية، إنه من المهم التأكد من إزالة أي جراثيم من اليدين، وغسلها لمدة 20 ثانية، وهذا لا يعني مجرد لصقها تحت الصنبور لبضع ثوانٍ، بل يجب اتباع الخطوات الـ11 التالية..



1- بلل يديك بالماء.

2- ضع كمية كافية من الصابون لتغطية يديك.

3- افرك يديك معاً.

4- استخدم إحدى يديك لفرك ظهر اليد الأخرى وتنظيفها بين الأصابع، وكرر الأمر مع اليد الأخرى.

5- افرك يديك معاً ونظف بين أصابعك.

6- افرك ظهر أصابعك ضد راحة يدك.

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7- افرك إبهامك باستخدام يدك الأخرى، وافعل الشيء نفسه مع الإبهام الآخر.

8- افرك أطراف أصابعك على راحة يدك الأخرى، وكرر الأمر مع اليد الأخرى.

9- اشطف يديك بالماء.

10- جفف يديك تماماً بمنشفة يمكن التخلص منها.

11- استخدم تلك المنشفة قبل إلقائها لإيقاف الصنبور.

ووفقا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أفضل طريقة لمنع الإصابة بأي شكل من أشكال فيروس كورونا، هي اتباع النظافة الجيدة.

وعلى الشخص تجنب لمس عينيه أو أنفه أو فمه بأيدٍ غير مغسولة، والابتعاد عن الأشخاص المرضى، وإذا كانت لديك أعراض شبيهة بالبرد، فيمكنك المساعدة في حماية الآخرين من خلال البقاء في المنزل، عندما تكون مريضاً، وتجنب الاتصال بالآخرين.

ويجب أيضاً أن تغطي فمك وأنفك بمنديل عندما تسعل وتعطس ثم ترميه وتغسل يديك، ومن المهم أيضاً تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي ربما تكون قد لمستها.



