تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الفراولة

القاهرة - لايف استايل
المقادير
6 x شريحة عيش توست
6 x بولة ايس كريم (فانيليا)
2 x معلقة كبيرة زبدة
1 x رشة قرفة
½ x كوب سكر بودرة
½ x كيلو فراولة
الطريقة:
بواسطة فرشاة تدهن شرائح الخبز وترص فى صينية ثم ترش بالقرفة.
ثم فى حلة صغيرة نضع السكر مع نصف كوب من الماء ونضعها على النار حتى يسمك الخليط.
ثم نضيف الفراولة ونضعها على النار حتى يغلى ثم نهدى النار ونتركها حتى يسمك الصوص.
ثم نوزع الصوص وقطع الفراولة على شرائح الخبز ثم نضعها فى الفرن لمدة خمس دقائق.
ثم نرصها فى أطباق التقديم ويوزع فوقها الايس كريم تقدم باردة بالهنا والشفا.
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