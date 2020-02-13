تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون

القاهرة - لايف استايل
المقادير
300 x جرام جبنة (جبن كريم فيلادلفيا خال من الدسم)
150 x جرام بسكوت (دايجستف لايت مطحون او بسكويت شاى)
6 x معلقة صغيرة مربى (ليمون)
3 x عدد ليمونة (مقطعة شرائح)
1 x معلقة صغيرة زبدة
1 x معلقة كبيرة سكر
الطريقة:
هنخلط الزبدة مع البسكويت حتى نحصل على مزيج مفتت.
هنوزع في 6 قوالب تشيز كيك غير لاصقة مزيج البسكويت بالتساوي مع الضغط قليلاً في القعر.
يوضع في الخلاط الكهربائي الجبن مع السكر وتخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.
يوزع المزيج بالتساوي على قوالب التشيز كيك ثم أدخليها إلى الثلاجة لـ 4 ساعات على الأقل حتى تجمد.
يضاف القليل من الماء الدافئ على المربى ثم ضعي ملعقة صغيرة منه على وجه كل قالب.
تزين وجه القوالب بقطع الليمون الطازجة بحسب الرغبة ثم تقدم.
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