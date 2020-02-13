عداء صيني يتحدى "كورونا" ويستمر في ممارسة رياضة العدو بالركض بمنزله

لجأ عداء صيني إلى طريقة غريبة ومرهقة من أجل الاستمرار في ممارسة رياضة العدو، بدلًا من الاستسلام للعزلة في ظل تهديد فيروس "كورونا" المستجد والوقوع تحت تهديد محتمل بفقدان اللياقة البدنية. وتمكن العداء بان شانكو من الركض لمسافة 50 كيلومترًا بغرفة معيشته، التي احتجز فيها عقب إعلان تفشي الفيروس القاتل في مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة جيجيانغ الصينية.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية أن استطاع أن يتدرب داخل منزله عن طريق 6250 دورة حول طاولتين كبيرتين وضعهما في منزله، وذلك بعدما مل الجلوس في بيته، حيث ظل معظم السكان داخل بيوتهم لأسابيع خوفًا من انتقال عدوى "كورونا".

ونشر بان مقاطع فيديو تثبت تجربته على موقع "ويبو" الصيني الأسبوع الماضي، وبحسب العداء فإن طول الدورة الواحدة في منزله كان 8 أمتار، وقد أكمل 6 آلاف دورة في غضون 4 ساعات و48 دقيقة و44 ثانية.

وعلق بان على الدوافع الكامنة وراء تجربته بالقول: "لم أخرج لأيام من المنزل، لذا فكرت بطريقة تساعدني على تحمل البقاء في الداخل".

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وصنفت هانغتشو في الخامس من فبراير/ شباط الجاري ضمن المناطق الصينية الخاضعة لتقييد الحركة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، الذي ظهر لأول مرة في بمدينة ووهان في مقاطعة خوبي وسط الصين.

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