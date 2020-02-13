تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك

القاهرة - لايف استايل المقادير 24 x عدد جبنة كيري (مكعبات)

3 x معلقة كبيرة زبدة

3 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x برطمان كريز (مسكر)

1 x كيس جيلاتين بودر

1 x باكو بسكوت (دايجيستيف كبير)

1 x كوب كريمة مخفوقة

½ x كوب ماء (ساخن)

½ x كوب مربى (كريز أو أى نوع آخر)

½ x كوب سكر

½ x كوب زبادي الطريقة: أولا, لازم الجبنة الكيرى والزبدة يكونوا فى درجة حرارة الغرفة, يفضل اخراجهم من الثلاجة قبل عمل الكيكة بفترة كافية

فى الخلاط هنضيف البسكوت والزبدة وعسل النحل ونضربهم كويس جدا لحد ما القوام يتماسك, من 10 ل 20 ثانية

هنجيب صينية بطوق (الجوانب بتتربط وتتفك بمشبك سوستة) وهنضيف خليط البسكوت ونضغطه ونساويه كويس جدا بمعلقة خشب مسطحة.

هندخل الصينية الثلاجة لمدة ساعتين علشان البسكوت يمسك كويس جدا ويشكل قاعدة متماسكة.

هندوب كيس الجيلاتين فى نصف كوب ماء ساخن ونسيبه يبرد.

بعد كده فى بولة كبيرة هنضيف مكعبات الجبنة الكيرى ونضربها كويس بمضرب كهربائى لحد ما يصبح قوامها ناعم.

هنضيف الزبادى والسكر ونضرب تانى بالمضرب الكهربائى لحد ما الخليط يتجانس.

هنضيف الجيلاتين ونضرب كويس جدا

فى الأخر هنضيف الكريمة المخفوقة وهنقلبها يدويا بالمعلقة لحد ما تختلط كويس بالجبنة.

هنصب خليط الجبنة فى الصينية على البسكوت ونساويه وندخل الصينية الثلاجة مرة أخرى ولمدة 6 ساعات.

بعد كده فى طاسة على النار هنضيف المربى والكريز بعد تصفيته من الشراب وهنقلبهم كويس لمدة 3 دقائق وبعدين نسيبهم يبردوا

هنزين وجه الكيكة بالمربى والكريز وهنشيل الطوق بتاع الصينية وكده ال تشيز كيك جاهزة للتقديم.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك بالبسكوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو بالكريمة

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