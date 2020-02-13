شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مكون فى حليب الأم البشرى يعزز التطور المعرفى عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت العديد من الأبحاث أن حليب الأم يؤثر على نمو الطفل، والآن، في الدراسة الأولى التي أجريت على البشر، أظهر الباحثون في مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو ، أن الكربوهيدرات “FL2” الموجود في حليب الأم تعزز النمو المعرفي.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، في هذه الدراسة التي أجريت على 50 مجموعة من الأمهات وأطفالهن ، قام الباحثون بتحليل تركيبة لبن الثدي ومعدل الرضاعة في عمر 1 و 6 أشهر.

وتم قياس التطور المعرفي في 24 شهرًا باستخدام مقياس Bayley-III ، وهو اختبار موحد لنمو الرضع والأطفال الصغار.

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وأظهرت الدراسة أن كمية 2'FL في حليب الأم في الشهر الأول من الرضاعة كانت مرتبطة بنتائج نمو إدراكي أعلى بكثير عند الأطفال بعمر سنتين.

ولا يرتبط مقدار 2'FL في حليب الثدي في 6 أشهر من الرضاعة بالنتائج المعرفية ، مما يشير إلى أن التعرض المبكر قد يكون أكثر فائدة.

أبلغت العديد من الدراسات عن وجود تأثير إيجابي للإرضاع من الثدي على النمو المعرفي، وقال مايكل جوران ، مدير برنامج مرض السكري والسمنة في معهد سابان لبحوث الأطفال في مستشفى لوس أنجلوس وكاتب رئيسي في الدراسة: "أردنا تحديد سبب هذا التأثير على وجه التحديد".

وقال أحد المشاركين في الدراسة والمؤلف المشارك "لارس بودي" أستاذ طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا "من خلال برنامجنا التحليلي ذي الإنتاجية العالية ، يمكننا تحديد مضادات السكريات مثل 2'FL والعديد غيرها في مئات عينات لبن الأم في فترة زمنية قصيرة".