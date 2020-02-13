شكرا لقرائتكم خبر عن خليه قبل الفطار.. 8 فوائد لشرب الماء الساخن.. من فقدان الوزن لتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم عشاق اللياقة البدنية والمشاهير اعتادوا على تناول كوب من الماء الساخن في الصباح على معدة فارغة، هل تعرف لماذا؟ لأن شرب الماء الساخن في الصباح يوفر مجموعة من الفوائد الصحية، من فقدان الوزن إلى تحسين الهضم، يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك، وفقا للطب الصيني القديم، ابتداء من اليوم مع كوب من الماء الساخن يطهر جسمك، ويعمل على تسريع عملية الأيض، ويقوي الجهاز المناعي...



فوائد شرب الماء الساخن

الفوائد الصحية لشرب الماء الساخن:1. فقدان الوزن...

إن شرب الماء الساخن في أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، والسبب هو أن الماء الدافئ يرفع درجة حرارة الجسم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل الأيض" الحرق "، عندما تزداد نسبة الأيض، يكون جسمك قادرًا على حرق مزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم، مما يساعد في فقدان الوزن.



يطرد السموم من السجم

2. يحسن عملية الهضم..

إن شرب الماء الساخن في الصباح ينشط الجهاز الهضمي، عن طريق ترطيب المعدة والأمعاء، ويزيل السموم من الجسم، ويقلل من خطر الإمساك ويدعم حركات الأمعاء المنتظمة، كما أنه يساعد في تحطيم الأطعمة مما يسهل عملية الهضم، وبالتالي المساعدة في عملية الهضم المناسبة.



يخفض صداع اليجوب الانفية

3. يقلل من صداع الجيوب الأنفية..

إن شرب الماء الساخن مفيد لخفض صداع الجيوب الأنفية، لأنه يساعد في التخلص من المخاط المتراكم، ويخفف من أعراض احتقان الجيوب الأنفية.



يحسن الدورة الدموية

4.يعزز الدورة الدموية..

شرب الماء الساخن يزيد الدورة الدموية في الجسم عن طريق توسيع الشرايين والأوردة التي تساعد في تدفق الدم بشكل صحيح في الجسم، هذا يساعد كذلك في تخفيف آلام العضلات، استرخاء العضلات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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5. يساعد في إزالة السموم من الجسم..

يساعد الماء الساخن في إزالة السموم من الجسم عن طريق القضاء على السموم خارج الجسم، عندما تشرب الماء الدافئ، فإنه يرفع درجة حرارة الجسم، مما يسبب التعرق ومن خلال العرق يتم التخلص من السموم من الجسم.



يحارب البرد

6. يكافح البرد..

الحرارة من الماء الدافئ فعالة جداً في علاج احتقان البرد وتخفيف احتقان الصدر لأنه يساعد على إخراج المخاط من الصدر وإزالة الجيوب الأنفية.



يحسن من الام الدورة الشهرية

7. يخفف من تقلصات الدورة الشهرية..

عندما تكونى في أوقات الدورة الشهرية، اشربى الماء الدافئ، لأنه يزيد من تدفق الدم في عضلات البطن، مما يساعد على تهدئة العضلات وتخفيفها.

8. يمنع الشيخوخة المبكرة..

يؤدي تراكم السموم غير المرغوب فيها في الجسم إلى تسريع شيخوخة الجلد، سيؤدي شرب الماء الساخن إلى تطهير الجسم من السموم وإصلاح خلايا الجلد لزيادة مرونة الجلد.

وقال موقع "boldsky "، يجب أن يكون الماء دافئًا بلمسه حتى لا تشعر بالحروق عندما تشرب، كم من الماء الساخن يجب أن تشرب في اليوم؟ يجب أن تشرب على الأقل 2 لتر من الماء الساخن يوميًا حتى تحصل على كل الفوائد الصحية.