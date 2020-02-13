شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تسلم صح عشان تحمى نفسك من كورونا؟.. نصائح من الصحة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة الإمارتية عبر موقعها الرسمي، وموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام، بعض النصائح الطبية الهامة لحماية المواطنين من الإصابة بالأمراض التنفسية المنتشرة، وأيضا للحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وكان عنوان هذا الموضع المنشور عبر موقع وزارة الصحة الإمارتية التالي "طريقة السلام والتحية بين الأشخاص أثناء وجود أعراض الأمراض التنفسية كالسعال والعطس"، والهدف من هذه التوعية هو الحد من الإصابة بالأمراض التنفسية المنتشرة هذه الأيام، وتقوية الجهاز المناعي والحد من تعرضه للضعف، وأيضا الحفاظ علي صحتك خالية من نزلات البرد الشديدة والأنفلونزا.



الامراض التنفسية

وقدمت وزارة الصحة الامارتية العديد من النصائح للحفاظ علي صحتك وتقليل فرص انتقال الفيروسات، ومنها:

Advertisements

-من أهم النصائح التي قدمتها وزارة الصحة الإمارتية هي الاهتمام بتنظيف اليدين وغسلهم جيدا بالماء الدافيء والصابون، والهدف هو قتل أي نوع من البكتريا الضارة والتي تزيد من فرص الإصابة بالأمراض التنفسية المختلفة.

-في حالة التعامل مع شخص لديه أعراض الإصابة بنزلات البرد كالعطس أو الكحة أو السعال، فعليك تجنب السلام عليه باليد ويكفي السلام من بعيد أي القاء التحية، وهذا الأمر وقائيا للحد من الإصابة بنزلات البرد المختلفة والأمراض التنفسية، ولذا عليك الحفاظ علي صحتك ومناعتك.

-عليك التقليل من الاختلاط بالأخريين وخاصة إذا كنت تعلم أنهم مصابون بنزلات البرد أو الانفلونزا، وذلك للحفاظ علي صحتك، والحد من زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وانتقال الفيروسات المختلفة، ولذا حافظ علي صحتك.

-يمكنك ارتداء الكمامات، لأنها تساهم بشكل كبير في تقليل فرص انتقال المرض، والحد من التعرض للإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا عليك ارتدائها دائما للحفاظ علي صحتك وتقليل فرص الإصابة.