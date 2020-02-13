تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير يوسفي بالفراولة

المقادير 1 x معلقة كبيرة سكر (او حسب الرغبة)

1 x كوب عصير (يوسفي مصفى)

½ x كوب فراولة (مقطعة و مغسولة) الطريقة: هنخلط اليوسفي مع الفراولة والسكر في الخلاط وبعدين نصبه في الاكواب و نزينه بحبات اليوسفي ونقدمه باردا . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي المانجو والفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة بالنعناع والليمون

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