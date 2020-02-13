المقادير ½ x كوب لبن كامل الدسم

½ x كيلو فراولة

¼ x كوب عسل نحل الطريقة: هنغسل الفراولة وننضفها كويس من الورق الأخضر وهنحطها فى كيس ثلاجة وتدخل الفريزر لحد ما تتجمد.

هنضرب الفراولة والحليب والعسل فى خلاط لحد ما الخليط يتجانس وهنقدمها مباشرة وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي المانجو والفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جوافة باللبن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير فراولة سموثى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.