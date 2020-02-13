تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مكسيكى

القاهرة - لايف استايل المقادير 100 x جرام فلفل أخضر حلو

100 x جرام بصلة مفرومة

100 x جرام طماطم

100 x جرام زبدة

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد دجاجة كاملة (وزن كيلو ونص) الطريقة: تتبل الدجاجه بالملح والفلفل ثم توضع فى صينيه وتدخل الفرن حتى تنضج مع مجموعة خضروات.

ثم يتم عمل الصوص مكسيكان نضع طاسه عالنار بها الزبده حتى تصبح سائله ثم نضع البصل حتى تتبل ثم نضع الفلفل مع التقليب حتى يصبح لونه دهبى فاتح.

ثم نضع الطماطم مع التقليب لمدة دقيقه ثم يضاف الصوص الى الدجاج مع مراعاة ان يقدم لكل فرد نصف دجاجه.

ويقدم معها ارز ابيض او خضار سوتيه وبطاطس مقليه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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