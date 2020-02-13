تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة مكسيكى

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد عصير ليمون

4 x معلقة كبيرة زيت زيتون

4 x معلقة كبيرة خل

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x عدد بصلة (مقطع مكعبات)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x علبة حبات ذرة (مصفاة)

1 x علبة فاصوليا حمراء (مصفاة ومغسولة)

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع مكعبات)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع مكعبات)

1 x كوب فاصوليا بيضاء (مسلوقة)

1 x معلقة صغيرة بابريكا

¼ x كوب كزبرة خضراء (مقطعة)

¼ x معلقة صغيرة الصوص الحار (أو حسب الرغبة) الطريقة: فى وعاء نضع الثوم والفلفل الأسود والزيت والليمون والملح والبابريكا والصوص الحار والخل ويخلطوا جيدا.

فى وعاء اخر نضع باقى المكونات ويوضع فوقها تتبيلة السلطة المعدة فى الخطوة السابقة وتقلب جيدا.

تترك فى الثلاجة مدة ساعتين قبل التقديم .بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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