تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)

3 x معلقة كبيرة خل

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x عدد بصلة

1 x رشة ملح

1 x رشة بهارات

1 x معلقة كبيرة خردل

1 x عدد صفار بيضة

¼ x كيلو فلفل أصفر حلو

¼ x كيلو فلفل أخضر حلو

¼ x كوب زيت زيتون

¼ x كيلو فلفل أحمر حلو الطريقة: على النار تشوى حبات الفلفل.

تترك حتى تبرد ثم تقشر وتقطع لشرائح.

ثم فى وعاء عميق يوضع الزيت والخل والملح والفلفل ونضيف البصل ونخلطهم.

ثم نهرس صفار البيض فى وعاء ونضيف الخردل والملح والبهار.

ثم نضيف البقدونس والثوم ونخلهطم جيدا.

فى طبق التقديم نضع شرائح الفلفل ويوزع فوقها البصل ثم نوزع صلصة الخردل وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمص بالقرع والثوم طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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