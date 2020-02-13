شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الأقنعة الطبية يهدد بإغلاق عيادات الأسنان ببريطانيا الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه أطباء الأسنان في جميع أنحاء بريطانيا الإغلاق الأسبوع المقبل بسبب نقص في الأقنعة، حيث أعلنت الجمعية البريطانية لطب الأسنان، أن بعض العيادات الكبيرة في المملكة المتحدة سوف تنفد منها الأقنعة الطبية، بحلول منتصف الأسبوع المقبل، ولن تكون قادرة على علاج المرضى.

ومع استمرار تفشى كورونا في عدد كبير من الدول على مستوى العالم، ووصوله إلى بريطانيا، حيث تواجه جراحات الأسنان في المملكة المتحدة نقصًا في أقنعة الوجه في أعقاب فيروس كورونا بسبب مشاكل في الإمداد من الصين.



خبر ميرور عن نقص الاقنعة يهدد باغلاق عيادات الأسنان ببريطانيا

قالت الجمعية البريطانية لطب الأسنان (BDA)، إن بعض العيادات الكبيرة في المملكة المتحدة سوف تنفد من الأقنعة بحلول منتصف الأسبوع المقبل ولن تكون قادرة على علاج المرضى بأمان بموجب القواعد الحالية.

وقال متحدث باسم الجمعية BDA أن أكثر من 50 ٪ من أقنعة الوجه المستخدمة من قبل أطباء الأسنان، وغيرهم من المهنيين الصحيين في المملكة المتحدة مصنوعة في الصين، حيث توقف "التصدير من الشركات الصينية" بشكل أساسي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتم استخدام الأقنعة من قبل أطباء الأسنان وممرضات الأسنان، كما تستخدم أيضًا عند تعقيم المعدات.

Advertisements



عيادات الاسنان ببريطانيا

وفقًا للإرشادات الحالية ، يُطلب من جميع المتخصصين في طب الأسنان الذين يعملون في إنجلترا، ارتداء معدات الوقاية الشخصية بما في ذلك أقنعة الوجه التي يمكن التخلص منها والقفازات السريرية بجانب حماية العين.

وقالت جمعية الأسنان البريطانية، إن هناك قضايا مماثلة في نقص الأقنعة فى نيوزيلندا وأستراليا وكندا، وتتساءل جمعية الأسنان البريطانية عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان استمرار العيادات، وما هي الخطط التي يمكن القيام به في حالة نفاد الأقنعة.