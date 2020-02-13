شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق طبيعية لرفع ضغط الدم المنخفض بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تكون مسافرا في الحافلة أو القطار أو في مكان عملك، وفجأة تبدأ في التعرق، وتميل المناطق المحيطة إلى الظلام، وتصبح على وشك الانهيار، فهذه بعض الأعراض الأساسية التي قد تظهر لك عندما ينخفض ​​ضغط دمك، تشير بعض العلامات والأعراض إلى أنك تعاني من انخفاض في ضغط الدم.

بعض الأسباب الشائعة هي التعب والإغماء والدوار والضوء، من أجل منع حدوث مثل هذا الموقف، وإذا انخفض ضغط دمك بشكل متكرر، فهناك بعض الأطعمة التي يمكنك الاستعانة بها في وتكون في متناول يديك عند سفرك، والتي يمكن أن تساعد في منع انخفاض ضغط الدم، وكذلك تساعد على رفع مستوى ضغط الدم على الفور..



الملح

دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق البسيطة والسهلة التي يمكن أن تساعد في علاج انخفاض ضغط الدم:1. الملح..

إن حمل الملح معك ضروري إذا كنت تعاني باستمرار من انخفاض في ضغط الدم، كلما شعرت بانخفاض ضغط الدم، أضف سريعًا قليلًا من الملح إلى كوب من الماء، وقم بتحريكه ثم اشربه كله، هذا يساعد في زيادة ضغط الدم على الفور بسبب الصوديوم الذي يمكن أن يرفع مستويات انخفاض ضغط الدم.



السكر

2. الجلوكوز..

إن إضافة ملعقتين صغيرتين من الجلوكوز مع قليل من الملح في كوب من الماء، يمكن خلطهما واستهلاكهما للمساعدة في زيادة مستوى ضغط الدم بسرعة، لذلك، من الجيد دائمًا حمل علبة من الجلوكوز معك إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم قبل.



الزبيب

3. الزبيب..

إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم بشكل متكرر، فمن الأفضل أن تحمل حفنة من الزبيب معك، من المعروف أن الزبيب هو أفضل الأطعمة لمنع انخفاض ضغط الدم، أيضا يمكن للمرء نقع حفنة من الزبيب في الماء مساء، وتناولها على معدة فارغة في صباح اليوم التالي.

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العسل

4. العسل..

حافظي على حمل زجاجة صغيرة من العسل في متناول يديك، وعندما تشعر بالدوار بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، أضف ملعقة صغيرة من العسل مع قليل من الملح إلى كوب من الماء وشربه على الفور، هذا يساعد على زيادة مستوى ضغط الدم على الفور.



القهوة

5. القهوة..

هناك وسيلة أخرى سهلة وسريعة لزيادة ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي، وهو تناول الكافيين، يمكن أن يكون كوبان من القهوة بمثابة علاج مؤقت لزيادة مستوى ضغط الدم. شرب القهوة السوداء هو الخيار الأفضل.



تناول الشاى الاخضر

6. الشاي الأخضر المحتوى على الكافيين..

الشاي الأخضر، يمكن أن يساعد في تحسين حالتك. في كوب من الماء الساخن، أضف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، يُطهى المزيج لمدة 10 دقائق ويصفى، أضف ملعقة من العسل قبل تناوله. يكون هذا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.



العرقسوس

7. العرقسوس..

لعلاج انخفاض ضغط الدم، جذور عرق السوس يمكن أن تفعل المعجزات، في كوب من الماء، أضف ملعقة صغيرة من العرقسوس، قم بغليه لبضع دقائق ثم اتركها على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، قم بتصفيته وأضف ملعقة من العسل قبل الاستهلاك.



المياه

8. المياه..

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف، وبالتالي، مطلوب الماء لترطيب الجسم، عندما يكون لديك أعراض انخفاض ضغط الدم، حاول شرب الكثير من الماء، حيث يساعد على زيادة مستوى ضغط الدم على الفور، وذلك وفقا لما ذكره موقع" boldsky".