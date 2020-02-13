وفاة 5 تونسيين بفيروس H1N1

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي خمسة تونسيين نتيجة إصابتهم بفيروس H1N1 هذا الموسم، على ما أفاد شكري حمودة، مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة التونسية.



وطمأن حمودة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، المواطنين في تونس، معتبراً أن حالة الهلع التي تشهدها البلاد تجاه هذا المرض "مبالغ فيها" لأنه لم يرق بعد إلى مرحلة الوباء.

وقال إن الحالة الوبائية في تونس تعد "عادية"، إذ بلغت نسبة الإصابة بالنزلة الموسمية 5% وهي نسبة تعتبر عادية ما لم تصل إلى 7%.

ودعا المسؤول في وزارة الصحة التونسية إلى عدم تهويل الأمور والانسياق وراء الشائعات وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية.

ونصح حمودة بتناول الأمصال الموسمية، مشيراً إلى أنَّ علاج هذا الفيروس موجود للاستعمال في الحالات القصوى.