شكرا لقرائتكم خبر عن حورية البحر.. ما هو فيروس«يارا» الغامض؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف العلماء فيروس «يارا» في البرازيل الذي أثار ضجة كبرى في الآونة الأخيرة، خاصة أن ظهوره يأتي في الوقت الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد في قتل المئات وإصابة الآلاف حول العالم، غالبيتهم من الصين بجانب انتشار فيروس أنفلونزا الطيور.

ونشرت صحيفة «البيان» تقريرًا نقلت فيه معلومات عن الفيروس الغامض:

• أطلق العلماء الذين اكتشفوا فيروس البرازيل اسم «يارا فيروس- Yaravirus» على الفيروس، وعرفه البعض بأن اسمه لارا «Iara».

• اسم فيروس يارا يعني «أم كل المياه»، كما يعني شخصية جميلة مثل حورية البحر من الأساطير البرازيلية التي تجذب البحارة تحت الماء للعيش معها إلى الأبد.

• الفيروس المكتشف في البرازيل ظهر بعد إعلان حالة الطوارئ في العالم نظرًا لتفشي فيروس كورونا الجديد.

• فيروس يارا من الفيروسات الغامضة التي أثارت حيرة العلماء.

• لم يكن لديه جينات معروفة، وتم جمعه من الأميبا في بحيرة اصطناعية بالبرازيل، وفقًا لما ذكره موقع «SCIENCE ALERT».

• فيروس البرازيل المكتشف حديثًا يعد من سلالة جديدة من فيروس الأميبال ذي الأصل المحير.

• وجد فريق الباحثين أن أكثر من 90% من جينات يارا لم يسبق توثيقها من قبل.