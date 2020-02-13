تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البيض

المقادير

4 x عدد بيضة (مسلوقة)

1 x عدد جزر (مبشور)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x عدد خس (كابوتشا مقطع شرائح)

½ x كوب زيتون اسود (شرائح)

الطريقة:

نقوم بتقطيع البيض شرائح بالعرض.

في وعاء يخلط الخس مع الجزر والزيتون المخلل.

في وعاء صغير نضع الزيت وعصير الليمون والملح والفلفل.

في طبق التقديم نضع الخضروات بالاسفل ونصف شرائح البيض على وجه الطبق

في طبق التقديم نضع الخضروات بالاسفل ونصف شرائح البيض على وجه الطبق.

ننثر التتبيلة على الطبق ويقدم بالهنا والشفا.

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