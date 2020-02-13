تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جمبرى بالكارى

القاهرة - لايف استايل
المقادير
3 x عدد فص ثوم مهروس
2 x معلقة كبيرة زيت زيتون
1 x معلقة كبيرة كارى أصفر
1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)
1 x عدد فلفل أصفر حلو (شرائح)
1 x عدد بصلة (مقطعة صغير)
½ x كيلو جمبرى (وسط)
¼ x كيلو مشروم (شرائح)
الطريقة:
فى طاسة عميقة على النار نضع زيت الزيتون والبصل ونقلب حتى يذبل.
ثم نضيف المشروم والثوم ونقلب حتى يذبلوا.
ثم نضيف البسلة والفلفل الألوان ونقلب ثم نضيف الجمبرى.
ثم نضيف الملح والفلفل والكارى ونقلب ثم نهدى النار ويترك لمدة عشر دقائق ثم يرفع من على النار ويقدم بالهنا والشفا.
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