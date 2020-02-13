تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة فجل

المقادير

6 x عدد زيتون اسود (منوزع النواة مقطع شرائح)

6 x عدد زيتون أخضر (منزوع النواة مقطع شرائح)

6 x عدد عيدان كرفس (مفروم ناعم)

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد بيضة (مسلوقة مقطعة)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x عدد بصلة (مفروم ناعم)

1 x عدد قرن فلفل حامى (مقطع صغير)

1 x رشة ملح

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم خشنا)

1 x حزمة فجل

الطريقة:

يغسل الفجل ويقطع لشرائح رقيقة.

ثم نضعها فى وعاء عميق مع الملح والليمون.

ثم فى وعاء عميق نضع الفجل وباقى الخضر والزيتون ثم يوزع فوقة زيت الزيتون وقطع البيض المسلوق وتقدم بالهنا والشفا.

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