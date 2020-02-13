تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الزيتون

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد قرن فلفل حامى (او بارد حسب الرغبة)

3 x عدد حباية جزر

2 x عدد رأس ثوم (مقشر)

1 x كيلو زيتون (اسود)

1 x كيلو زيتون (كلماتا)

1 x كيلو عصير ليمون

1 x كيلو زيتون أخضر (تفاحي)

1 x لتر زيت زيتون (بكر) الطريقة: يقطع الزيتون شرائح و يخلى من البذر, ويبشر الجزر ويعصر الليمون.

يقشر الثوم ويفرم ناعم.

يقطع الفلفل بالطول و نشيل القلب و الراس ثم يقطع شرائح رفيعة جدا.

فى طبق عميق تقلب شرايح الزيتون مع الجزر المبشور ونخلط زيت الزيتون مع الثوم و الفلفل و عصير الليمون و نضيفهم علي بعض, وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالليمون

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