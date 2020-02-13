تعرف علي ما يحدث لجسمك عند تناول الكرفس يوميا

الكرفس يعد من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، وبعض الفيتامينات الهامة للجسم، ومنها فيتامين "أ وب وسي وك"، وبعض العناصر الغذائية الهامة كالكالسيوم والفوسفور والمغنسيوم، وحمض الفوليك والبوتاسيوم وهذا يجعله من الأطعمة والخضراوات الهامة للجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " nutritionexp"، والذي طرح سؤال هام وهو: ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الكرفس يوميا؟..فعند قراءة العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الكرفس نعرف أبرز فوائده للصحة.

أكد التقرير، أن تناول الكرفس يوميا له دور كبير في القضاء والتخلص من الوزن الزائد، فهو قليل السعرات الحرارية، وهذا يساعد على حرق نسبة عالية من الدهون، وأيضا يحد من الإصابة بأي مشاكل في الجهاز الهضمي، ولذا فتناولك له يوميا يحد من الإصابة بالإسهال أو الإمساك، ويزيد من فرص فقدان الوزن بشكل ملحوظ نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والماء التي تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

وأثبتت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الكرفس يوميا يساعد بشكل كبير في تنظيم والحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، نتيجة لغناه بالألياف، التي من دورها الحفاظ علي صحة الهضم، ويقلل فرص التعرض لمشاكل في الأمعاء أو القولون ولذا تناوله كنز كبير للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم.

وأضاف التقرير، أن الكرفس يعد من أهم الأطعمة لمرض ارتفاع الكولسترول في الدم، حيث أن تناوله يوميا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية الحادة، أو التعرض لأمراض القلب المختلفة والأوعية الدموية، وفقًا لعلماء جامعة شيكاغو الذي حثوا علي ضرورة تناول 4 أعواد من الكرفس يوميا لتخفيض نسبة الكولسترول في الدم.

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وأشارت بعض الدراسات الطبية، أن تناول الكرفس يوميا يساعد في انخفاض نسبة الإصابة بالالتهابات في الجسم، فنظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها ترفع نشاط وحيوية الجهاز المناعي، فهذا يجعله من الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم.

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