تعرف علي أهم أسباب وأعراض مرض الثلاسيميا

تعد الثلاسيميا من اضطرابات الدم الموروثة التي تؤدي إلى انخفاض الهيموجلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي، ويمكّن الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين، ويمكن أن يسبب الثلاسيميا فقر الدم، مما يجعلك متعبًا، حسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthLine”

وإذا كنت تعاني من مرض الثلاسيميا المعتدل ، فقد لا تحتاج إلى علاج، لكن الأشكال الأكثر شدة قد تتطلب عمليات نقل دم منتظمة، ويمكنك اتخاذ خطوات لمواجهة التعب ، مثل اختيار نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

أعراض الثلاسيميا

إعياء

ضعف

جلد شاحب أو مصفر

تشوهات عظام الوجه

النمو البطيء

انتفاخ البطن

البول الداكن

بعض الأطفال يظهرون علامات وأعراض مرض الثلاسيميا عند الولادة ؛ الآخرين يمكنهم تطويرها خلال العامين الأولين من الحياة، وبعض الأشخاص الذين لديهم جين واحد فقط من الهيموجلوبين المصاب لا يعانون من أعراض مرض الثلاسيميا.

حدد موعدًا مع طبيب طفلك لإجراء تقييم إذا كان لديه / عليه علامات أو أعراض مرض الثلاسيميا.

أسباب الثلاسيميا

Advertisements

يحدث الثلاسيميا بسبب طفرات في الحمض النووي للخلايا التي تصنع الهيموجلوبين - المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتنتقل الطفرات المرتبطة بالثلاسيميا من الآباء إلى الأطفال.

وتتكون جزيئات الهيموجلوبين من سلاسل تسمى سلاسل ألفا وبيتا التي يمكن أن تتأثر بالطفرات، وفي الثلاسيميا ، يتم تقليل إنتاج سلاسل ألفا أو بيتا، مما يؤدي إلى ثلاسيميا ألفا أو بيتا.

وفي ثلاسيميا ألفا ، تعتمد شدة الثلاسيمية التي لديك على عدد طفرات الجينات التي ترثها من والديك، وكلما زادت الجينات المتحورة ، زاد شدة مرض الثلاسيميا لديك.

أما في ثلاسيميا بيتا ، تعتمد شدة الثلاسيميا التي لديك على أي جزء من جزيء الهيموجلوبين المتأثر.

عوامل الخطر

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالثلاسيميا تشمل:

التاريخ العائلي لمرض الثلاسيميا.

ينتقل مرض الثلاسيميا من الآباء إلى الأطفال من خلال جينات الهيموجلوبين المتحولة.

الأصل.

يحدث مرض الثلاسيميا في معظم الأحيان في الأميركيين من أصل أفريقي وفي الناس من أصل البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب شرق آسيا

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أفضل حمية غذائية لمرضى فقر الدم

تعرف علي كيفية تماسك خلايا الجسم للدفاع عن نفسها