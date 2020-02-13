تعرف علي أهم المخاطر التي قد يحملها مرض انتفاخ المعدة

يعد انتفاخ المعدة أمرًا شائعًا يتحمله الجميع في مرحلة ما من حياتهم، ومعظم الوقت سوف يهدأ، ولكن قد يكون الانتفاخ في بعض الأحيان علامة على حالة أكثر إثارة للقلق.

الانتفاخ في المعدة يحدث عندما يحدث شعور غير مريح وينمو حجم البطن بسرعة كبيرة يمكن أن تجعلك تبدو وكأنها لديك الكثير من الدهون، وهناك تضخم في البطن وإحساس بالانتفاخ، ولكن في بعض الحالات، يكون الانتفاخ أحد أعراض حالة طبية كامنة.

يمكن أن يكون الانتفاخ علامة على حدوث اضطراب، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض الأمعاء الالتهابي، ومرض الاضطرابات الهضمية، والمعدة وحتى بعض أنواع السرطان، وذلك وفقا لتقرير مجلة " express".

عندما تحدث أعراض مثل الانتفاخ، الغازات والتشنجات، وإما الإسهال أو الإمساك، فإن هذه إشارة واضحة إلى أن هناك شيئًا ما غير صحيح في الجهاز الهضمي، وأحد الأسباب قد يكون عدم كفاية مستويات البكتيريا الصحية بالجهاز الهضمى.

دور البكتيريا الجيدة والسيئة في الانتفاخ

تعتمد صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير على التوازن بين البكتيريا "الجيدة" و "السيئة" التي تعيش في أمعاء الشخص، وتعد البكتيريا "الجيدة" الموجودة عادة في الأمعاء مهمة للهضم، لأنها تساعد في معالجة النشويات والألياف وبعض السكريات.

Advertisements

عندما تصبح البكتيريا في الأمعاء غير متوازنة، سيبدأ الشخص في تجربة مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك والإسهال والغثيان والغازات والتشنجات والانتفاخ.

كيفية منع الالتهابات

أفضل طريقة لمنع الالتهابات المتكررة هي معالجة السبب الأساسي، فالسكريات المكررة والكربوهيدرات وبعض منتجات الألبان كلها تشجع داء المبيضات، وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة "السيئة" التي تحفز الالتهابات، لذا فأن تناول الكثير من هذه الأطعمة قد يشجع العدوى إذا كان لدى الشخص جهاز مناعي ضعيف.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم أعراض التهاب المعدة

تعرف علي أهم 6 نصائح لحل مشكلات الجهاز الهضمي