15نوعا من الأطعمة والمشروبات تخفف آلام وتشنجات الدورة الشهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية لأنها قد تسبب لك العديد من الآلام، ولا يمكن التخلص من هذه الآلام إلا من خلال مسكنات الألم، وحمامات الماء الساخن..وللمساعدة في التخلص من هذه الآلام، يقدم موقع boldsky بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على تخفيف آلام وتشنجات الدورة الشهرية...



الجنزبيل

1. الزنجبيل..

تناول الزنجبيل، فهو يحتوى على مركب حيوي ورئيسي، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ والغثيان، وهما من أكثر أعراض الدورة الشهرية شيوعا، يمكن أن يساعد تناول الشاي الزنجبيل الطازج في تخفيف تشنجات البطن المؤلمة، وتقليل الألم بشكل فعال.



الشيكولاتة الداكنة

2. الشيكولاتة الداكنة..

لا نتحدث عن شيكولاتة الحليب الغنية، بل الشيكولاتة التي تحتوى على 80% من الكاكاو والشوكولاتة، فهى مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم، (وتسمى أيضًا هرمون السعادة)، وبالتالي، تحسن مزاجك والطاقة العامة.

3. الخضراوات الورقية الخضراء

تفقد المرأة الكثير من الدم خلال فترة الدورة الشهرية، والذى يكون مخزونا فيه الكثير من العناصر الغذائية في الدم، مثل الحديد والماغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يسبب التعب والدوار والرؤية غير الواضحة خلال الدورة الشهرية. لتخفيف هذه الآلام وما يرتبط بها، تناولى الخضراوات الورقية مثل السبانخ، الحلبة.



الحبوب الكاملة تناول

4.الحبوب الكاملة..

الحبوب الكاملة، هي الحبوب التي لا تزال بها أغلفة طبيعية، مثل الأرز البني، والشوفان، والقمح الكامل ، تحتوي الحبوب الكاملة على مواد مغذية مثل الماغنيسيوم، مما يقلل من توتر العضلات، وتشنجات الدورة الشهرية، والفيتامينات B و E التي تقلل من التعب وتقلب المزاج.



البقوليات

5. البقوليات..

إن تناول وعاء من (حساء العدس) خلال دورتك الشهرية، يمكن أن يساعد في تجديد كل الدم الذي فقدته من نظامك الغذائي وتخفيف تهيج الألم.



الزبادى

6. الزبادى..

يمكن أن يساعدك في تخفيف الآلام، وتوفر الكمية المطلوبة من الكالسيوم، والتي تضيع بسبب نزيف الحيض، بعد تناولها فترة فان البروبيوتيك ، او البكتيريا المفيدة تمنع التشنجات، يمكنك صنع عصائر الزبادي أو الحصول على وعاء صغير من الزبادي الطبيعى.



الموز

7. الموز..

هذه الفاكهة غنية بالبوتاسيوم والفيتامينات، التي تعزز من حالتك المزاجية بسرعة وتساعد في تنظيم حركات الأمعاء لديك، لتحسين الإسهال الناجم عن الدورة الشهرية، سوف تشعر بأنك أقل انتفاخًا، ويمكن أن يساعد محتوى البوتاسيوم في الفاكهة في تقليل تقلصات العضلات، يمكن تناول الموز، أو يمكنك إضافته إلى وعاء من سلطة الفاكهة.

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تناول المكسرات

8. المكسرات..

يمكن أن تساعد المصادر الممتازة للبروتينات والفيتامينات والدهون والمعادن والألياف الموجودة بالمكسرات، مثل الجوز، واللوز، والفول السوداني، في تخفيف آلام البطن، والظهر، الشائعة أثناء الدورة الشهرية ، تناول حفنة من المكسرات مثل الجوز واللوز والفول السوداني كوجبات خفيفة في الصباح وبعد الظهر.



اللحم والبيض

9. اللحوم والبيض..

منتجات اللحوم ممتلئة بالبروتينات، مما يساعد على تجديد الدم والمواد الغذائية لجسمك ومنع فقر الدم. لذلك إذا كنت غير نباتي، فتأكد من تناول كمية جيدة من اللحوم الحمراء والسمك والبيض أثناء الدورة الشهرية للمساعدة في تقليل آلام الدورة الشهرية والتشنجات.



السالمون

10. السالمون..

نعلم جميعًا أن الأسماك تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3 و 6 أحماض دهنية في لحمها، وهي جيدة بشكل كبير لصحتك، لكنها أكثر صحة خلال فترة الدورة الشهرية لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقوم بدورها في ارتخاء العضلات ومثبتات الأعصاب، مما يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.



الشاى الاخضر

11. الشاي الأخضر..

إن شرب الشاي الأخضر خلال الدورة الشهرية، يمكن أن يساعد في تقليل مستوى هرمون الاستروجين لديك والتوازن بين هرموناتك، وبالتالي تخفيف الألم الناجم عن تقلصات الدورة الشهرية. شاي البابونج مفيد أيضًا في تخفيف الألم.



الحلبة

12.بذور الحلبة..

بذور الحلبة هي مسكنات للألم كبيرة، والتي يمكن أن تساعدك بشكل كبير مع آلام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الحد من الالتهابات والألم، تمتاز الحلبة أيضًا بخصائص مضادة للأكسدة ومضاد للتشنج. تناول مشروب بذور الحلبة 3 مرات يوميًا، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية.



الريحان

13. أوراق الريحان..

الريحان ليس من الأعشاب الشائعة الاستخدام في المطبخ الهندي، يمكن أن يساعد حمض الكافيين الموجود في أوراق الريحان، على تقليل ألم الدورة الشهرية، يمكن رش الريحان المجفف على طعامك.. 14.بذور السمسم..

بذور السمسم، غنية بالزنك، والكالسيوم، والماغنيسيوم، وفيتامين B6، والأحماض الدهنية الصحية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل ألم الدورة الشهرية بشكل كبير، رش بعض بذور السمسم على ما تأكله للاستمتاع بفوائده.



اللب السورى

15. بذور عباد الشمس" اللب السورى"..

لا تحتوي هذه البذور فقط على عدد كبير من العناصر الغذائية (بما في ذلك الزنك والماغنيسيوم وفيتامين B6 و E)، ولكنها تحفز أيضًا إفراز الدوبامين في جسمك، مما يخفف من آلام الدورة الشهرية بشكل طبيعي. يمكن إضافة بعض بذور عباد الشمس إلى السلطة العادية، وإضافة ملعقة من العسل لجعلها وجبة لذيذة.

وقال الموقع، الدورة الشهرية هي جزء أساسى من حياة المرأة، وليس هناك طريقة يمكنك التهرب من آثاره ومع ذلك، يمكن أن تساعد تجربة هذه الأطعمة والمشروبات في توفير بعض الراحة وتحسين مزاجك، واتباع نظام غذائي صحي دائمًا.