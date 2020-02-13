"CDC "يقدم 6 نصائح لتجنب تناول الأطفال أدوية البالغين وتعرضهم للتسمم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " CDC"، البالغين من وضع الأدوية الخطيرة أمام أطفالهم الصغار ، مما يعرض حياتهم للخطر، مؤكدا أن أكثر من نصف الأطفال الذين تسمموا، كانوا من خلالهم تناولهم الأدوية بعد تركها مفتوحة امام أطفالهم.





عدم وضع الادوية فى علب محكمة يعرض الاطفال للخطر

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في كل عام، يوجد حوالي 400 ألف مكالمة من مركز السموم، و 50 ألف زيارة للطوارئ نتيجة تناول الأطفال الصغار للأدوية عندما لا يهتم البالغون بذلك، كشفت دراسة جديدة أن أكثر من نصف الأطفال الذين يحصلون فيه الأطفال على الأقراص، قد تم بالفعل إزالة الدواء من العلبة المقاومة للأطفال من قبل شخص بالغ، تأتي هذه النتائج من دراسة أجريت على مكالمات إلى 5 مراكز أمريكية لمكافحة السموم، قام بها باحثون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، وكلية الطب بجامعة إيموري، ومركز السموم في جورجيا.

ونشرت الدراسة الأسبوع في جريدة Journal of Pediatricsexternal





اتاحة الادوية امام الاطفال سعرضهم للتسمم

وتشير هذه البيانات إلى أنه قد يكون الوقت قد حان للتركيز بشكل أكبر على تشجيع البالغين على الاحتفاظ بالأدوية في حاويات تحتوي على ميزات مقاومة للطفل"، كما يقول دانييل بودنيتز، كبير الأطباء، من قسم تعزيز جودة الرعاية الصحية في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC "، بأن هناك فرصة هنا للحصول على خيارات حاوية الأدوية المبتكرة التي تعزز الالتزام بالبالغين وتوفر سهولة الحمل مع الحفاظ على سلامة الطفل.، تحافظ العبوات المقاومة للأطفال على سلامة الأطفال من التسمم.

ووجدت الدراسة الحالية بعض السيناريوهات الشائعة التي تجعل الأطفال يتناولون الأدوية والحصول على الأقراص والتعرض للتسمم، حيث يضع البالغون أقراصًا في أكياس، أو حاويات صغيرة أخرى، غير مقاومة للأطفال لحملها معهم، كما يترك البالغون الحبوب على طاولة بجانب السرير ليأخذها الشخص لاحقً، كما أنه في بعض الأحيان عند تناول الأقراص تسقط منهم عن دون قصد، وبالتالي قد يتناولها الطفل.



تعرض الاطفال للتسمم نتيجة الادوية

وأشار مركز السيطرة على الأمراض، إلى أنه بالنسبة لبعض الأدوية الموصوفة التي يمكن أن تكون ضارة للغاية للأطفال الصغار بكميات صغيرة (مثل السكري أو الأدوية القلبية)، فإن أكثر من نصفهم ينتمون إلى الأجداد، لذلك، سيكون من المهم تذكير الأجداد، وكذلك الآباء، بأهمية الحفاظ على الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال وبصرهم.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بالاحتفاظ بالأدوية في العبوة الأصلية المقاومة للأطفال، إذا كان يجب على المرء إزالة الحبوب من حاوياتها "علبها " الأصلية.

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الادوية تعرض للاطفال للخطر

ويضع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض النصائح لتجنب وصول الأدوية للأطفال الصغار أهمها:

أولا: استخدم حاوية مقاومة للطفل.

ثانيا: أعد إغلاق الحاوية بشكل آمن بعد كل استخدام.

ثالثا: ضع الوعاء لأعلى وبعيدًا عن متناول الطفل وبصره بعد كل استخدام.

رابعا: احتفظ بالمحفظة أو الحقائب الأخرى أو الجيوب التي تحتوي على الأدوية فيها بعيدًا عن الأطفال الصغار.

خامسا: إذا انسكبت الحبوب عند تناول الأدوية أو نقلها، فقم بفحصها للتأكد من التقاط جميع الأقراص.

سادسا: احفظ رقم تعليمات السموم في هاتفك واتصل على الفور إذا كنت تعتقد أن طفلك قد تناول دواء أو فيتامين، حتى لو لم تكن متأكدًا.