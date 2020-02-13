الصين ترسل 2600 طبيب عسكري لمكافحة "كورونا" في ووهان

أعلنت السلطات الصينية تكليف 2600 طبيب عسكري بعلاج المرضى في مستشفيين في مدينة ووهان، بمقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لشبكة أخبار الصين، سيتم تكليف الأطباء العسكريين بعلاج المرضى المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في مستشفى تايكانج تونججي، وفرع مستشفى هوبي لرعاية الأمومة والطفولة.

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ويضم المستشفيان اللذان تبلغ قدرتهما الاستيعابية 860 و700 سرير على التوالي، أجنحة سريرية، بالإضافة إلى أقسام السيطرة على العدوى، والفحص، والتشخيص الخاص، والتشخيص الإشعاعي، والمعدات الطبية.

من المقرر أن تصل دفعة أولى مكونة من 1400 متخصص في الطب والتمريض إلى ووهان، الخميس، قبل مباشرة العمل في علاج المرضى هناك على الفور.

وأرسلت القوات المسلحة الصينية أخصائيين في الرعاية الصحية على ثلاث دفعات، بمجموع إجمالي 4000 شخص، لدعم ووهان في مكافحة تفشي الفيروس.

