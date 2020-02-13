انطلاق المؤتمر الدولي للقسطرة العلاجية في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت دبي، الخميس، بدء أعمال المؤتمر الدولي السنوي الـ6 للقسطرة العلاجية من الرأس إلى القدمين، الذي يستمر 3 أيام بمشاركة نخبة من العلماء والأطباء المتخصصين إلى جانب كبرى شركات المستلزمات والتقنيات الطبية المشاركة في المعرض المصاحب.

واستعرض حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر نجاحات مؤتمر القسطرة العلاجية وأهمية عمليات القسطرة وما توليه هيئة الصحة بدبي من تطوير لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مستشفياتها ومراكزها وإدراكها لأهمية تطور الممارسات المهنية في مجال القسطرة والحاجة الماسة لتوظيف كل ما هو أحدث من التقنيات والحلول الذكية في هذا الجانب.

ولفت القطامي إلى أن منشآت هيئة الصحة بدبي لديها مركزين معتمدين دوليا في "القسطرة الروبوتية" أحدهما لعلاج الجلطات القلبية والآخر لتبديل الصمام الأبهر، وغير ذلك من التخصصات الطبية التي تستخدم أحدث تقنيات القسطرة في مختلف العمليات الدقيقة.

وقال الدكتور عمر الحلاق، استشاري أمراض القلب التداخلية، رئيس الجمعية الدولية لأخصائي الأوعية الدموية في الخليج العربي رئيس المؤتمر، في كلمته، إن هذا الحدث السنوي ينطلق بمشاركة أطباء القلب والأوعية الدموية التداخلية في منطقة الشرق الأوسط وأخصائيين المداخلات الشعاعية وهي التداخلات القلبية والوعائية بدون جراحة.

وأكد أن المؤتمر نجح في استقطاب نخبة بارزة من الأطباء والاختصاصين من أطباء القلب وأخصائيي الأشعة وجراحة المخ والأعصاب والغدد الصماء والطب الباطني وجراحي القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنيين، في سبيل البحث العلمي ومناقشة نهج شمولي لعلاج مرضى القلب والأوعية الدموية بمختلف الحالات المرضية.

