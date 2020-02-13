ارتفاع عدد مصابي كورونا بـ"السفينة الموبوءة" إلى 218

سجلت السلطات الصحية اليابانية، الخميس، 44 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء يوكوهاما الياباني.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إن "عدد المصابين على متن السفينة الموبوءة بالمرض ارتفع إلى 218 حالة، بينها 29 حالة لمواطنين يابانيين".

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يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأعراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)".



وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد في مقاطعة هوبي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

