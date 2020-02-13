نصائح لاختيار الغذاء الصحي للطفل.. ابتعدوا عن العصائر الصناعية

ينصح خبراء التغذية بضرورة الاهتمام بصحة أطفالنا من خلال تقديم الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأطفال ويساعدهم على النمو ويحميهم من الأمراض.

وفيما يلي نتعرف على أهم النصائح لاختيار الغذاء الصحي للطفل، وأهم أنواع الغذاء الصحي للطفل.





نصائح لاختيار الغذاء الصحي للطفل:

1. التنوع بين الأكلات

من المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة.

ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

2. منع الوجبات السريعة

عليك بالابتعاد عن تقديم الأطعمة السريعة إلى الأطفال ومنها المقليات، التي تحتوي على الكثير من الدهون إلى جانب أنها لا تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الطفل، واستبدالها بالأكلات الصحية التي تستطيعين طهيها بنفسك.





3. الابتعاد عن المشروبات الغازية

من الضروري الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية من الفواكه الطازجة، وهذا لأن المشروبات الغازية تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام وغيرها.

4. عدم الإفراط في الملح والسكر

عليك بالتقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح، والتي تؤثر على الطفل بشكل سلبي، حيث إن السكر قد يتسبب في إصابة الطفل بالسمنة وتسوس الأسنان، وأيضا الملح يسبب مشكلات بالكلى ولهذا يجب التوازن في تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح والسكر.

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أهم أنواع الغذاء الصحي للطفل:

1. منتجات الألبان:





يجب تقديم منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب والجبن إلى الطفل يوميا، والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يساعد على نمو الأطفال وتقوية عظامهم.

2. الماء:





من المهم جدا الحرص على شرب الطفل للماء، والذي يقي من الإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى أن شرب الماء يساعد على عمل أجهزة الجسم بشكل طبيعي، ويسهم في الوقاية من العديد من الأمراض التي من الممكن أن يتعرض إليها الأطفال.

3. الفواكه والخضراوات:





عليك بتقديم الفواكه والخضراوات الطازجة بشكل يومي للطفل للحصول على أفضل الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها جسم الطفل، ومن الممكن أن تقدم الفواكه على هيئة عصير بدون سكر أو محلى بملعقة صغيرة من عسل النحل.

4. الدجاج واللحوم:





عليك بتقديم الدجاج واللحوم للأطفال والتي تحتوي على البروتين اللازم للطفل، وإذا كان الطفل لا يحب تناول اللحوم من الممكن تقديمها بأشكال مختلفة يحبها الطفل مثل الكفتة أو الفطائر المحشوة باللحم المفروم، وكذلك الدجاج أيضا له الكثير من الطرق التي يحبها الأطفال.

5. الحبوب الكاملة





عليك باستبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر الذي يحتوي على الحبوب الكاملة، التي تمد جسم الطفل بالطاقة وتساعده على النمو، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، بالإضافة إلى الألياف الصحية التي تحافظ على صحة القلب والجهاز الهضمي.