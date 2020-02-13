الزائدة الدودية وأسبابها.. التدخل الطبي الفوري ضرورة عند ظهور الأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسبب الزائدة الدودية في الألم الشديد بمنطقة البطن، خاصة في الجهة السفلية اليمنى، وهي أشبه بجراب صغير مثل الإصبع يبرز من القولون.

وينتقل الألم الخاص بها من منطقة لأخرى، ومن الضروري فور الشعور بأعراض الزائدة الدودية التوجه إلى الطبيب فوراً من أجل التدخل الجراحي لاستئصالها، لأن انفجارها يشكل خطورة على حياة الإنسان.

وفيما يلي نتعرف على أسباب الإصابة بالزائدة الدودية وأعراضها.





أعراض الزائدة الدودية:

وجود ألم شديد مفاجئ في أسفل البطن من الجانب الأيمن.

الألم المفاجئ حول منطقة السرة.

الشعور بالألم عند السعال أو القيام بإحدى الحركات المفاجئة.

الغثيان والقيء.

فقدان الشهية.

الإصابة بالإمساك أو الإسهال المتكرر.

انتفاخ البطن.

التعرض إلى الإصابة بالحمى متوسطة الدرجة.

الإصابة بالغازات وعدم القدرة على إخراجها.

أعراض الزائدة الدودية عند الأطفال:

الإصابة بالألم في البطن.

اضطرابات المعدة.

التغيير في السلوك.

الإصابة بالإمساك.

فقدان الشهية.

يكون القيء على شكل سائل أخضر أو أصفر، والذي قد يدل على انسداد المعدة.

انتفاخ البطن.

مضاعفات الزائدة الدودية:

انفتاق الزائدة قد يؤدي إلى انتشار العدوى إلى جميع أجزاء البطن، ما قد يهدد حياة المريض والذي يتطلب التدخل الجراحي لإزالة الزائدة وتنظيف البطن.

في حالة انفجار الزائدة قد يؤدي إلى تكوّن الخراج المليء بالصديد، ويلجأ الطبيب إلى تصريف هذا الخراج من خلال وضع أنبوب داخله مع وصف المضادات الحيوية لعلاج العدوى وحتى يتمكن الطبيب من إزالة الزائدة بعد ذلك.

أسباب الزائدة الدودية:

الإصابة بالديدان المعوية.

الانسداد في الزائدة الدودية، وانسداد الأمعاء.

وجود بعض بقايا الأجسام الغريبة داخل الأمعاء.

نمو الخلايا التي توجد في النسيج الليمفاوي الموجود داخل الزائدة.





نصائح بعد إزالة الزائدة الدودية: