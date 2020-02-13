صينيون يواجهون "كورونا" بالرياضة والرقص

رغم حالة الذعر والخوف التي يعيشها الصينيون وتحديدا سكان مدينة ووهان التي اندلع فيها فيروس كورونا الجديد، لجأ المرضى وعدد من الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات المدينة إلى الرقص وممارسة الرياضة كوسيلة لمقاومة الفيروس.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مرضى فيروس كورونا، الذي أودى بحياة نحو 1369 على مدار الأسابيع الماضية، وعدد من الطاقم الطبي وهم يرقصون ويمارسون التمارين الرياضية، بإحدى ساحات المستشفى بمدينة ووهان الصينية.

وفي فيديو آخر، ظهر أعداد من المرضى وهم يرتدون الكمامات الواقية داخل غرفهم أثناء تأدية التمارين الرياضية.





ولجأت مستشفيات ووهان إلى وسائل علاج أخرى للمرضى بجانب الأدوية مثل سماع الموسيقى والرقص وممارسة الرياضة في مساحات واسعة، لتساعد على تحسين الحالة النفسية للمرضى وتمنحهم أملا في تجاوز فترة العلاج وتماثل الشفاء، خاصة مع الارتفاع المخيف لحالات الوفاة والإصابة.





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وحرص الطاقم الطبي على مشاركة المرضى في أوقات ممارسة الرياضة والاسترخاء، بعد نقلهم من الغرف المغلقة إلى مساحات واسعة ملحقة بالمستشفى، لممارسة تمارين التنفس أيضا.

وقالت رئيسة الممرضات بمستشفى تشونغ بجامعة "ووهان" تشن شياو يان إنه تم تحويل عدة مبانٍ إلى مستشفيات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين بفيروس كورونا، مضيفة أن تهيئة مناخ المستشفى بالموسيقى وممارسة الرياضة تصبح مفيدة في شفاء المرضى.





وأعلنت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، الأربعاء، عن تطوير 4 لقاحات محتملة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) يجري تطويرها، مشيرة إلى أن اختبار تلك اللقاحات قد يبدأ خلال شهور.

وظهر فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 1362 حالة وفاة و59965 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد- 19).



