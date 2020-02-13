تحذير من نقص الأدوية في أوروبا بعد تفشي "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الصحة الألماني من أن تفشي فيروس كورونا قد يؤدي إلى نقص الأدوية في أوروبا، إذ إن العديد من المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات الصيدلانية تنتج في الصين.



وقال الوزير الألماني ينس شبان، قبل اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفشي المرض (كوفيد-19): "بعض المكونات الفعالة للأدوية هنا في أوروبا تأتي من الصين على وجه الخصوص، وبالمصادفة من مقاطعة هوبي".

وأشار إلى أن توقف الإنتاج الذي شوهد في الصناعات في أنحاء الصين يمكن أن يكون له تأثير متأخر غير متوقع على أوروبا، مشيرا إلى أن حاويات الشحن التي توصل المكونات الصيدلانية قد تستغرق ما يصل إلى 4 أسابيع للوصول إلى القارة.

ودعا شبان المفوضية الأوروبية إلى تحليل الوضع والتوصل إلى مقترحات لمعالجة هذه القضية. كما دعا إلى تنسيق أفضل لإجراءات الفحص الخاصة بكشف فيروس كورونا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقضى فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، 1367 شخصا وأصاب 59804 حالة في الصين، وأكثر من 500 خارجها.