القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين وفاة 254 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد خلال الـ24 الساعة الماضية، من بينها 242 حالة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وقالت السلطات الصينية إن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في أنحاء البلاد بلغ 59804 حالة، كما تم تسجيل 1367 حالة وفاة، وسجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتمثل الإحصاءات الجديدة ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس والوفيات بالإقليم.

وقالت اللجنة الصحية في إقليم هوبي إنها غيرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس.

وأضافت اللجنة: "منذ اليوم، سوف نضيف الحالات التي تم تشخيصها سريريا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة"، مشيرة إلى أن هذا التغيير يهدف لضمان تلقي المرضى العلاج في الوقت المناسب.

وقال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة تعكس "تعريفا أوسع" لحالة العدوى.

وذكر طارق جسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة، حيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية بل أيضا الحالات المشخصة إكلينيكيا استنادا إلى الأعراض والتعرض".

وأضاف أن "المنظمة تسعى لوضوح أكبر من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 254 حالة وفاة بـ"كورونا" في الصين خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.