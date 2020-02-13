إذا كنت من عشاق الكيوي وتبحثين عن نظام لإنقاص الوزن والتخلص من تراكم الدهون في الجسم، فسوف نقدم لك اليوم رجيم الكيوي لحرق دهون الجسم العنيدة. إليكِ سيدتي من خلال السطور التالية خطة تطبيق رجيم الكيوي.



اليوم الأول:



وجبة الإفطار: كوب من الجبن الصحي + الكيوي المفروم.

وجبة خفيفة: كوب من قطع الكيوي.

وجبة الغداء: شطيرة من الخبز مع سمك السلمون والكيوي.

وجبة العشاء: سلطة فواكه + عصير الكيوي.



رجيم الكيوي اليوم الثاني:



وجبة الإفطار: العصير الأخضر المكون من السبانخ مع الكيوي.

وجبة خفيفة: كوب كيوي.

وجبة الغداء: سلطة الكيوي مع الخضروات والبصل والجزر وتتبيلة القشطة الحامضة.

وجبة العشاء: سلطة الفواكه مع الأناناس والكيوي والمانجو.



رجيم الكيوي اليوم الثالث:



وجبة الإفطار: ثمرتان من الكيوي + مشروب الطاقة.

وجبة خفيفة: كوبان من قطع الكيوي.

وجبة الغداء: أجنحة الدجاج المشوي مع شرائح الكيوي.

وجبة العشاء: كوب من الكيوي المفروم.



رجيم الكيوي اليوم الرابع:

وجبة الإفطار: وعاء من سلطة الفواكه من البرتقال، الكيوي، التفاح، الزبادي.

وجبة خفيفة: كوب من قطع الكيوي.

وجبة الغداء: 40 جراماً من شرائح صدور الديك الرومي المشوي + وسلطة الخضروات مع شريحة من الكيوي.

وجبة العشاء: كوب من الكيوي المفروم.



اليوم الخامس في رجيم الكيوي:



وجبة الإفطار: ثمرة كيوي + بيض مسلوق مع شرائح الخبز المحمص.

وجبة خفيفة: كوب من الكيوي المقطع.

وجبة الغداء: وعاء من حساء البروكلي بالكريمة مع ثمرتيْ كيوي.

وجبة العشاء: كوب من الحليب الخالي من الدسم مع 3 ثمار كيوي.

Advertisements



رجيم الكيوي اليوم السادس:



وجبة الإفطار: سلطة الفواكه مع البرتقال، الكيوي، التفاح، الزبادي.

وجبة خفيفة: كوب من قطع الكيوي.

وجبة الغداء: الجبن المشوي + بيضة مسلوقة + ثمرة كيوي.

وجبة العشاء: سلطة الفواكه + فراولة، مانجو، الزبادي.



رجيم الكيوي واليوم السابع:



وجبة الإفطار: بيض مخفوق مع الجبن + ثمرتا كيوي.

وجبة خفيفة: كوب من قطع الكيوي.

وجبة الغداء: وعاء من شوربة الطماطم.

وجبة العشاء: كوب من الكيوي.



رجيم الكيوي اليوم الثامن:



وجبة الإفطار: سموثي المانجو بالأناناس + 1/2 كوب زبادي خالي الدسم

وجبة خفيفة: كوب من قطع الكيوي.

وجبة الغداء: طبق متوسط الحجم من سلطة الجبن الفيتا الخالية من الدسم مع شرائح الخس.

وجبة العشاء:2 أونصة من سمك السلمون المشوي مع قطع القرنبيط السوتيه + ثمرة كيوي.



اليوم التاسع:



وجبة الإفطار: أونصة من البطاطس المهروسة + ثمرتا كيوي.

وجبة خفيفة: كوب من الكيوي المقطع.

وجبة الغداء: ساندوتش التونة مع الخيار والخس.

وجبة العشاء: حساء الفاصوليا باللحم المسلوق.



اليوم العاشر:



وجبة الإفطار: توست خبز محمص مع شرائح الأفوكادو المقلي + ثمرتا كيوي.

وجبة خفيفه: كوب قطع الكيوي.

وجبة الغداء: 3 شرائح سمك مشوي + 5 ملاعق أرز بني.

وجبة العشاء: 50 جراماً من شرائح الدجاج المشوي مع جبن الباراميزان + ثمرتا كيوي.

اقرئي أيضا

رجيم فعال للتخلص من دهون الجسم

رجيم صحي وسريع لتخسيس دهون البطن والأرداف

رجيم التونة لفقدان 3 كيلوغرامات أسبوعيًا

شاهدي أيضا