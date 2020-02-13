علماء يكشفون أن الآباء والأجداد يتسببون في تسمم أكثر من نصف الأطفال

واشنطن - لايف ستايل
كشفت دراسة علمية حديثة أن الآباء والأجداد يتسببون في تسمم أكثر من نصف الأطفال حول العالم، وذكرت مصادر إعلامية أن أكثر من نصف الأطفال حول العالم الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات تسمموا عن طريق أقراص أو أدوية أو وصفات طبيعة أخذوها بناء على نصيحة من الآباء أو الأجداد، أو بعد حصولهم على الأدوية عن طريق الخطأ بعد إزالة بالغين عبوات الأمان الخاصة بالأطفال، تؤدي إلى إصابتهم بالتسمم.
وحذرت الدراسة وفقًا لما ورد في شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الأزمة الأكبر أن البالغين لا يلتفتون إلى عبوات الأمان الخاصة بالأطفال، ويتركون أمامهم أدوية تشكل خطورة عليهم مثل أدوية علاج مرض السكري أو أمراض القلب.
وأجريت تلك الدراسة بالتشارك بين مركز السيطرة على الأمراض مع كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا ومركز السموم في جورجيا لإجراء التحليل، وقال مؤلف الدراسة، دانييل بودنيتز، الباحث في قسم تعزيز جودة للرعاية الصحية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "تشير هذه البيانات إلى أنه قد حان الوقت للتركيز بشكل أكبر على تشجيع البالغين على الاحتفاظ بالأدوية في حاويات تحتوي على ميزات مقاومة للأطفال".
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