وعد الخطيب تلتقي إيفانكا ترامب وتتحدث عن تجربتها ومعاناة أهل حلب

التقت وعد الخطيب المخرجة السورية الحائزة على جائزة «بافتا»، بمستشارة البيت الأبيض وابنة رئيس الولايات المتحدة إيفانكا ترمب أمس، بحضور السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام.

وتحدّثت المخرجة السورية عن تجربتها في حلب، وعن الوضع في إدلب. وشاركت إيفانكا، من أم لأخرى، قصص معاناة أهل سوريا والهجمات التي يتعرّضون لها. وأطلعت الخطيب كلاً من إيفانكا وغراهام على صور لنزوح آلاف السوريين، إثر القصف العشوائي الذي يتعرّضون له.

وشكرت الخطيب، في تغريدة نشرتها على «تويتر»، إيفانكا على الاستماع لقصصها، وأشارت إلى وعدها مشاهدة فيلم «لأجل سما» الحائز جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) لأفضل فيلم وثائقي، الليلة.

وكانت الخطيب قد تصدرت العناوين بإطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الثانية والتسعين بلوس أنجليس. واغتنمت الخطيب المناسبة لتوجيه رسالة سياسية وإنسانية من الحفل الذي تابعه الملايين، واختارت ارتداء فستان طرز عليه بالخط العربي: «تجرّأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة».

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