اليابان تسمح بنزول كبار السن من "سفينة كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في اليابان، الخميس، السماح لكبار السن ممن يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بالنزول من السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي.

وقال كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة الياباني إن هناك 44 إصابة جديدة تم تسجيلها على متن السفينة الموبوءة بالمرض، مشيرا إلى أن 5 أشخاص في حالة حرجة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير الياباني قوله إن الأشخاص الذين يواجهون مخاطر كبيرة يمكن إنزالهم من السفينة، شريطة ألا يكونوا حاملين للفيروس.

قضى فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق للحيوانات البرية في ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، على 1113 شخصا وأصاب 44 ألفا و653 آخرين في الصين، وأكثر من 500 خارجها.