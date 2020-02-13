زيادة الوزن غير المبررة تنذر بقصور الغدة الدرقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مركز صحي متخصص إن زيادة الوزن غير المبررة، أي التي لا ترجع إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، تنذر بقصور الغدة الدرقية.
وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب نقص هرمون الثيروكسين، الذي يتسبب في بطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ومن ثم زيادة الوزن.
وأضاف: "تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية شحوب البشرة وجفافها وتقصف الشعر وتساقطه والإمساك المزمن وتراجع القدرة على التركيز وبذل المجهود والتعب والخمول واضطرابات النوم واضطرابات الدورة الشهرية".
ونصح المركز بضرورة استشارة اختصاصي غدد صماء فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بقصور الغدة الدرقية.
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