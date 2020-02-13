هونج كونج تعلق الدراسة لوقف تفشي "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هونج كونج أن المدارس ستظل مغلقة حتى 16 مارس/آذار 2020، حيث تكافح المدينة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب عشرات الآلاف في البر الرئيسي للصين.
وقال كيفين يونج، وزير التعليم في هونج كونج، الخميس، إن المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس، مضيفا: "تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم".
وأسفر الفيروس عن 50 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة في هونج كونج، التي يقطنها قرابة 7.4 مليون شخص.
وفي البر الرئيسي للصين، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1310 حالات على الأقل.
وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص.
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