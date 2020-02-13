شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مستخدمي تطبيق «واتساب» يكسر حاجز المليارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تطبيق الرسائل النصية «واتساب»، الذي تملكه شركة «فيسبوك»، يوم الأربعاء، إن عدد مشتركيه بلغ ملياري مستخدم، ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم.

ولم يحدد «واتساب» كيف حسب عدد المستخدمين، لكنه كان قد ذكر في 2014 أن لديه 500 مليون مشترك، عندما اشترت «فيسبوك» التطبيق في صفقة قيمتها 19 مليار دولار لتعزيز شعبيتها، ولا سيما بين المستخدمين الأصغر سنا.

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وتحاول «فيسبوك» تعزيز إيراداتها من وحداتها التي تنمو نموا سريعا مثل تطبيقى الصور «إنستجرام» و«واتساب».

وتطور الشركة أدوات التطبيق للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتجه فيه لتحويل التطبيق إلى خدمة بمقابل مادي.

كانت «فيسبوك» قد قالت إن عدد المستخدمين النشطين شهريا بلغ 2.50 مليار مستخدم حتى 31 ديسمبر.