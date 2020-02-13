فيتنام تفرض حجرا صحيا على 10 آلاف خشية كورونا

الخميس 13 فبراير 2020

فرضت السلطات الفيتنامية، الخميس، حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص خشية تفشي فيروس "كورونا" الجديد.



وكانت فيتنام أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة، بينها 5 حالات في سون لوي.

وقالت وزارة الصحة الفيتنامية، في بيان: "اعتبارا من الخميس، سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي، وسيمتد الحجر الصحي إلى 20 يوما".

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وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد في مقاطعة هوبي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو.

وتكافح بكين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.