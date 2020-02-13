الالتهاب الرئوي عند الأطفال.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من الحقائق التي أكدتها منظمة الصحة العالمية أن الالتهاب الرئوي يمثل 15% من نسبة وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات على مستوى العالم.

ويحدث الالتهاب الرئوي نتيجة الجراثيم أو الفطريات أو الفيروسات التي يتعرض إليها الجهاز التنفسي.

وفيما يلي أسباب الالتهاب الرئوي عند الأطفال وحديثي الولادة، والأعراض والمضاعفات، ونتطرق أيضا إلى طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي عند الأطفال.

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أسباب الالتهاب الرئوي عند الأطفال:

تعد الالتهابات الرئوية العقدية من أشهر أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي الجرثومي عند الأطفال.

التعرض إلى المتكيسة الرئوية الجؤجؤية والتي تعد من أنواع الفطريات التي يتعرض إليها الأطفال حديثي الولادة أقل من 6 أشهر.

من أسباب الالتهاب الرئوي هي المستديمة النزلية (ب) التي يتعرض إليها الأطفال.

التعرض إلى الفيروس المخلوي الذي يتسبب في الالتهاب الرئوي لدى الأطفال.

جراثيم المكورات الرئوية تعد من أسباب الإصابة بالالتهاب الرئوي.

الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي.

الإصابة بمشاكل في الشعب الهوائية أو في الرئتين تتسبب في الالتهاب الرئوي لدى الأطفال.

تعرض الأطفال حديثي الولادة أقل من سنة إلى الدخان وخاصة دخان التبغ.

ومن أسباب تكرار الالتهاب الرئوي عند الأطفال كثرة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.





أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال:

السعال.

الصعوبة في التنفس.

ارتفاع درجة الحرارة.

فقدان الشهية.

التعب الشديد.

الإصابة بالحمى.

الصداع.

الشعور بالبرودة.

مضاعفات الالتهاب الرئوي عند الأطفال:

التعرض إلى مشكلات حادة في التنفس مع تطور مراحل الالتهاب الرئوي عند الأطفال.

دخول البكتيريا إلى الدم، ما يؤدي إلى انتشار العدوى إلى جميع أعضاء الجسم.

تراكم السوائل حول الرئتين.

علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال:

يعتمد علاج الالتهاب الرئوي عند الأطفال على ما إذا كان السبب الإصابة بالبكتيريا أو الفيروس، وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع المرض. وهذا ما يتأكد منه الطبيب بعد إجراء الفحوصات اللازمة على الطفل ووصف العلاج المناسب للحالة.

قد تتطلب بعض الحالات الذهاب إلى المستشفى حتى يتم علاج الطفل بالشكل الصحيح.

يجب أن يأخذ الطفل خلال فترة العلاج قسطا كبيرا من الراحة.

الحرص على تقديم الغذاء الصحي السليم للطفل والذي يساعد على التعافي.





طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي عند الأطفال: