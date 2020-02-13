نتائج تجارب علاج "كورونا" تظهر بعد أسابيع

يختبر علماء صينيون عقارين مضادين للفيروسات لعلاج فيروس "كورونا" الجديد ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للعقارين بعد أسابيع.

وقالت الطبيبة ماري بول كيني، الرئيسة المشاركة في اجتماع بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، في مؤتمر صحفي: "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تُجرى جميع التجارب السريرية وفقا للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة".

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وأضافت أنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين "ريتونافير" و"لوبينافير" المضادين للفيروسات لكنها لم تحدد العدد بالضبط.

وذكرت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالا في مواجهة الفيروس الجديد أم لا. وتابعت: "لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام أو أسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".

وقالت: "سيكون ممتازا إذا نجح ذلك لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز".

وتباع التركيبة الخاصة بعلاج الإيدز تحت الاسم التجاري "كاليترا" من إنتاج شركة "أبفاي".