- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2020/2/13 10:33 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس يشهد انتشارا داخل الصين وخارجها
يختبر علماء صينيون عقارين مضادين للفيروسات لعلاج فيروس "كورونا" الجديد ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للعقارين بعد أسابيع.
وقالت الطبيبة ماري بول كيني، الرئيسة المشاركة في اجتماع بمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، في مؤتمر صحفي: "الزملاء الصينيون حريصون للغاية على المشاركة في البروتوكولات التي يجري تعريفها كي تُجرى جميع التجارب السريرية وفقا للمعايير ذاتها ويتطلعون إلى النتيجة".
وأضافت أنه جرى إعطاء عدد من المرضى تركيبة من العقارين "ريتونافير" و"لوبينافير" المضادين للفيروسات لكنها لم تحدد العدد بالضبط.
وذكرت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان العلاج سيكون فعالا في مواجهة الفيروس الجديد أم لا. وتابعت: "لا نعرف النتائج سيتعين علينا الانتظار لأيام أو أسابيع قليلة لتكون لدينا نتيجة".
وقالت: "سيكون ممتازا إذا نجح ذلك لأن هذا العقار متوافر بالفعل كصيغة شاملة لعلاج الإيدز".
وتباع التركيبة الخاصة بعلاج الإيدز تحت الاسم التجاري "كاليترا" من إنتاج شركة "أبفاي".
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج تجارب علاج "كورونا" تظهر بعد أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.