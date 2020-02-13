شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى أنواع اللولب الرحمى وهل يشكل خطورة على الصحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم استخدام اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل، وهناك العديد من الأقاويل الخاصة به، كأنه خطر على الصحة العامة، وبعض الدراسات الطبية التي تؤكد أنه شيء جيد، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع " plannedparenthood.".

ما هو اللولب الرحمي لمنع الحمل؟

اللولب الرحمي هو عبارة عن جهاز علي حرف "T"، ويوضع داخل الرحم لمنع الحمل، وهو يعد من أفضل أساليب تحديد النسل وموانع الحمل، التي لا تشكل خطرا على صحة المرأة.



اللوب الرحمي

ما هي أنواع اللولب الرحمي لمنع الحمل؟

هناك نوعان من اللولب الرحمي، وهي:

-اللولب النحاسي، وهذا النوع لا يحتوي علي هرمونات، يصنع من النحاس، ويعد وسيلة جيدا تساعد في عدم الحمل لفترة تزيد عن 10 سنوات، ولكنه يتسبب في حدوث غزارة شديدة في الدورة الشهرية، وزيادة الألم بطريقة ملحوظة، وإذا استمر هذا الأمر لفترة طويلة فيجب الذهاب للطبيب، وهذا النوع يمنع الحمل نتيجة لعدم اندماج السائل المنوي بالنحاس.

-اللولب الهرموني، وهذا النوع غني بهرمون البروجستيرون، والهدف منه منع الحمل، وهذا النوع يقلل من فرص التعرض للحمل لمدة تصل إلي 5 سنوات، وهو يمنع الحمل نتيجة لتغير طريق السائل المنوي الخاص بالزوج.

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انواع اللوب الرحمي

ما هي فوائد اللولب الرحمي لمنع الحمل؟

هناك العديد من الفوائد الخاصة باللوب الرحمي، ومنها:

-يمكن وضعه لعدة سنوات دون الخوف من الحمل.

-لا يتسبب في حدوث لخبطة في الهرمونات الخاصة بالجسم.

-في حالة الرغبة بالحمل في أي وقت يمكنك إزالته وتحديد الحمل وقتما تشاء.

ماذا يحدث بعد تركيب اللولب الرحمي لمنع الحمل؟

تتعرض بعض النساء للشعور بتشنجات في البطن، وألم اسفل الظهر، وأيضا زيادة الشعور بالتعب والوهن، والدوخة في أول أيام تركيب اللوب.