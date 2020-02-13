قفزة غير مسبوقة.. 242 وفاة و14480 إصابة جديدة بكورونا في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الخميس، وفاة 242 حالة واكتشاف 14480 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، في قفزة غير مسبوقة في تطور تفشي الفيروس الجديد.

الحصيلة الجديدة ترفع عدد وفيات فيروس كورونا القاتل بالصين إلى 1310 حالة و59 ألفا و133 حالة إصابة مؤكدة.

وكانت آخر حصيلة رسمية لضحايا فيروس كورونا المتفشي في الصين 1113 قتيلا، كما جرى تسجيل 44 ألفا و653 حالة إصابة، وتسجيل أكثر من 500 حالة إصابة خارج الصين.

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وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد في مقاطعة هوبي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو.

وتكافح بكين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.