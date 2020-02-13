تعرف على أهم 5 فوائد لـ قشر الليمون

مع تقدم واختلاف العصور أصبح هناك فوائد صحية لقشور الغذاء سواء للبشرة والشعر وصحة الجسم وفي هذا السياقيحتوي قشر اللّيمون على مستويات عالية من فيتامين ج الذي يرتبط بالعديد من المزايا والفوائد لصحة الإنسان، خاصة الفوائد الجمالية للبشرة، والوقاية من العديد من الأمراض حسب ما ذكر موقع " health line ".

وأكد الموقع أن قشر الليمون يحتوي على مادة الفلافونات التي تساعد على الوقاية من مرض السّكري، كما أنّه يقلّل من مستويات الدّهون الثّلاثيّة والكوليستول اللذين يسبّبان اضطرابات للجسم مثل السكّري والسّمنة وأمراض القلب، إضافةً إلى أنّه يُحسّن من حساسيّة الإنسولين.

كما أنه قد يقلّل قشر الليمون من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تقليل نسبة الكولسترول الضّار في الدم، يحتوي قشر اللّيمون على مستويات عالية من مضادّات الأكسدة التي تحمي الحمض النووي من التلف والتسبب في تشوهات الأجنة.

ويعد أيضا غني بالعديد من الفيتامينات الهامة للبشرة التي تعمل على نضارتها وإشراقها.

والكثير من السيدات تتخلصن من قشر البطاطس، لعدم معرفتها ما تحتويه قشور البطاطس من فوائد صحية، ولما لها من استخدامات تساعد الجسم بشكل قوى.

ووفقًا لموقع إليكم أبرز فوائد وأستخدامات قشور البطاطس.

القضاء على الهالات السوداء:-

استخدمي قشر البطاطس للتخلص من الهالات السواداء وكذلك إرهاق حول العين، ما عليكي سوا وضع قشرة البطاطس عقب تقشيرها مباشرة وقبل أن تجف على عينك، مما سيساعد في تحسين مظهر عينيكي.

ماسك قشر البطاطس للشعر:-

يساعد ماسك قشر البطاطس في نمو الشعر وتغذيته بشكل جيد، كل ما عليكي هو وضع قشر البطاطس في الخلاط، مع زيت الزيتون، ويضرب جيدًا، ثم يوضع على الشعر مع التدليك لمدة 5 دقائق، ثم يترك لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل.

يساعد على الهضم بشكل أفضل:-

يحتوي قشر البطاطس على الكثير من الألياف المهمة، مما يساعد في تسهيل عملية الهضم بشكل أفضل يفيد الصحة بشكل كبير.

يستخدم فى تلميع الفضيات:-

يمكنك أيضًا أستخدام قشر البطاطس في تلميع الفضيات، وذلك عن طريق تمرير قشر البطاطس قبل جفافها على الشيء المراد تلميعه حتى تعود كما كانت.

سماد طبيعي للنباتات:-

تعد قشور البطاطس كسماج للنباتات بشكل طبيعي، وذلك من خلال تقطعيها صغيرًا، وضعيها في التربة، لتسمد المزروعات.

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تمنع ارتفاع السكر بالدم:-

تمنع قشور البطاطس ارتفاع السكر في الدم، من خلال تقليل امتصاص الجلوكوز الناتج عن تناول البطاطس بشكل صحى.

يغفل الكثير الفوائد الصحية الهائلة لـ قشر اليوسفي، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تجعله أكثر فائدة من اليوسفي ذاته، كما أنه مفيد للبشرة ويعيد لها توهجها ويساعد على تبييض الوجه، ومن ضمن أهم فوائد قشر اليوسفي أنه يحمي من الإصابة بمرض السرطان.

بحسب موقع health24 فإن قشر اليوسفي يحتوي على مادة تسمى رايتيربينويدز وهي تعمل على قتل الخلايا السرطانية، كما أن قشر اليوسفي غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب خلايا السرطان أيضًا، كما أن قشر اليوسفي يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين وهي مادة تقوي الجهاز المناعي.

كيف يتم استخدام قشر اليوسفي للوقاية من السرطان ؟

اغسلي قشور اليوسفي جيدًا وانقعيها في ماء بارد لمدة ليلة كاملة، ثم يتم طحنها ناعمًا واستخدامها في بعض الأكلات أو إضافتها للمشروبات الطبيعية، ومن أفضل طرق استخدامها إضافتها لعصير البرتقال بالجزر ليصبح أقوى مشروب في تقوية المناعة والوقاية من السرطان.

ويعتبر قشر التفاح من مضادات الأكسدة الطبيعية التى تساعد فى حماية الإنسان من الكثير من الأمراض فهي تحتوي على مادة كيميائية ضوئية مضادة للأكسدة مثل حمض الفينول والفلافونويد مما يجعلها فعالة فى حماية البشرة من الأمراض وعلامات تقدم العمر.

قدم موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك قشر التفاح للعناية بالبشرة ونضارتها والحفاظ عليها خاليا من التجاعيد والأمراض.

أضيفي قشر التفاح وعصير البرتقال في وعاء وقلبي جيدا.

ضعي مسحوق الكركم للعسل وقلبي جيدا ثم اضيفيه على الخليط السابق.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من الحليب الى الماسك وامزجي كل المكونات الرئيسية.

ضعي خليط قشر التفاح على وجه لمدة 20 دقيقة للحصول على بشرة ناعمة.

يغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية.

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