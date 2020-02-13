تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة باللبن

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة صغيرة قرفة

2 x معلقة كبيرة سكر (أوحسب الرغبة)

2 x معلقة صغيرة شيكولاتة (مبشورة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

½ x كوب كريم شانتى الطريقة: فى إناء نضع اللبن والسكر والقرفة ونخلطهم جيدا حتى تذوب القرفة والسكر.

نضع الإناء على النار ونتركة حتى يغلى اللبن مع التقليب المستمر.

يرفع الإناء من على النار ونضيف الفانيليا ونقلب ثم يصب فى أكواب التقديم ويزين بالكريم شانتية وبالشيكولاتة المبشورة ويقدم فورا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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