تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادى

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x عدد بيضة (طازجة)

2 x كوب دقيق

1 ½ x كوب سكر (للشربات)

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x كوب زبادي

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون (للشربات)

1 x كوب جوزهند

1 x كوب ماء (للشربات)

½ x كوب سكر

½ x كوب زيت ذرة الطريقة: فى إناء صغير على النار نضع الماء والسكر ونقلب حتى يغلى الماء ثم نضيف عصير الليمون ونهدى ويترك حتى يسمك الشربات ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

فى وعاء عميق نضع السكر والزيت ونخفق جيدا.

ثم نضيف الزبادى ونخفق جيدا.

ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر.

ثم نضيف الدقيق والباكينج بودر ونخلط المزيج جيدا حتى يتجانسوا.

ثم فى صينية مدهونة بالزيت وتبطن بالدقيق نصب خليط الكيك.

ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تنضج.

تقلب فورا فى طبق التقديم ثم وهى ساخنة تسقى بالشربات البارد تزين بجوز الهند المبشور وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة بالنعناع والليمون

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